TSKA Moscova, campioana in exercitiu, a suferit a doua infrangere, iar cealalta finalista Fenerbahce, a fost invinsa in Grecia - VIDEO

TSKA Moscova a cedat pentru a treia oara in acest sezon. In deplasarea de la Belgrad, militarii au fost invinsi de Steaua Rosie, scor 67 la 78. Gazdele au inceput ca din tun si au inscris aproape dublu in primul sfert fata de campioana in exercitiu. Sarbii au mentinut avantajul pana la final si au repurtat a 7-a victorie din actuala stagiune. Totusi, cel mai bun marcator a fost dat de TSKA. Andrei Vorontsevich a reusit 21 de puncte.

A cedat si finalista de anul trecut, Fenerbahce Istanbul. Turcii au fost invinsi categoric de Olympiacos, scor 62 la 71. Grecii aveau un avans colosal de 19 puncte la jumatatea partidei si au reusit sa controleze partida pana la final, reusind cea de-a 10-a victorie din acest sezon.

Olympiacos e pe ultima treapta a podiumului, in timp ce Fenerbahce este abia pe locul 6.