TSKA Moscova isi poate lua gandul de la titlu. Militarii au pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 1 la 2, in campionat - VIDEO

TSKA venea dupa o infrangere dura pe terenul echipei Arsenal Londra, in Europa League. Militarii aveau sa primeasca, insa, o lovitura si in campionat, de la formatia Dinamo Moscova. Tashaev a deschis scorul in minutul 11, la capatul unui contraatac.

TSKA a pus foarte rar in pericol poarta adversa, iar imediat dupa pauza a incasat inca un gol. A marcat acelasi Tashaev. TSKA a reusit, apoi, sa reduca din diferenta, prin Chalov...insa doar atat.

Formatia antrenata de Viktor Goncharenko a suferit o noua infrangere si ramane cu 44 de puncte la activ. Lidera Campionatului Rusiei, Lokomotiv are 52 de puncte.