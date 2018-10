TSKA Moscova produce surpriza, in Liga Campionilor. Echipa rusa a castigat meciul cu detinatoarea trofeului, Real Madrid - VIDEO

TSKA a surprins printr-un gol foarte rapid, pe stadionul Lujniki. Nikola Vlasic a inscris dupa 65 de secunde de la startul meciului. Real, la care au lipsit cativa jucatori de baza, a dominat si a avut ocazii imense, dar nu a reusit sa egaleze scorul. Casemiro, Benzema si Mariano au trimis cate o data mingea in bara.

In prelungiri, portarul rusilor, Akinfeev, nemultumit de o decizie a arbitrului Ovidiu Hategan, a strigat la acesta si a fost eliminat. Meciul s-a incheiat cu scorul de 1 la 0, iar TSKA a obtinut o victorie istorica.

Nikola VLASIC, MIJLOCAS TSKA MOSCOVA: "Am intrat in joc si nu ne gandeam la numele adversarilor. Ne gandeam doar ca ei sunt oameni, cum suntem si noi. Desigur, sunt fotbalisti foarte buni, dar am crezut in fortele noastre.”

In celalalt meci al grupei G, AS Roma a zdrobit-o pe Viktoria Plzen cu 5 la 0. Dzeko a reusit un hat-trick. In grupa H, autorul triplei a fost Paulo Dybala. Argentinianul a inscris golurile partidei castigate de Juventus in fata echipei Young Boys, scor 3 la 0. Tot in aceasta grupa, Manchester United a remizat cu Valencia, scor 0 la 0.

In continuare, va prezentam rezultatele meciurilor din grupele E si F, din Champions League.

LIGA CAMPIONILOR GRUPA E

BAYERN M. – AJAX 1:1

AEK ATENA – BENFICA 2:3

LIGA CAMPIONILORGRUPA F

HOFFENHEIM – MANCHESTER CITY 1:2

LYON – ŞAHTIOR 2:2