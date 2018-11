TSKA Moscova si Real Madrid domina sezonul, in Euroliga de baschet. Cele doua echipe au castigat primele 6 meciuri ale turneului - VIDEO

TSKA a avut un meci dificil pe terenul italienilor de la Olimpia Milano. In repriza a treia, echipa gazda a avut un avans de 13 puncte. Din acel moment a inceput revenirea spectaculoasa a oaspetilor.

Americanul Cory Higgins si francezul Nando de Colo au fost eroii lui TSKA, echipa care a intors scorul si a castigat partida cu 90 la 85. Astfel, militarii au obtinut a 6-a victorie in 6 etape ale Euroligii.





Un parcurs perfect are si Real Madrid. Galacticii au invins-o, aseara, pe Maccabi Tel Aviv, in deplasare, cu 87 la 66. Real Madrid, de 10 ori campioana a Euroligii, si TSKA, detinatoare a 7 trofee, se vor intalni in meci direct pe 29 noiembrie, in capitala Spaniei.