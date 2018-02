Tunarii au facut show in campionatul Angliei. Arsenal a zdrobit-o pe Everton - VIDEO

Ramsey a marcat deja in minutul 6 al partidei de aseara. Arsenal s-a dezlantuit, in prima repriza, iar Koscielny a inscris dupa un corner. Apoi, Ramsey a facut 3 la 0, cu un sut puternic de la distanta, deviat. In minutul 37, a venit randul lui Aubameyang sa marcheze, la debutul sau pentru tunari.

In repriza secunda, Everton a inscris golul de onoare, iar ultimul cuvant l-a avut de spus Ramsey. Galezul si-a completat hat-trick-ul. Pentru Mkhitaryan, venit recent de la Manchester United, a fost a treia pasa decisiva, aseara. Intre timp, diavolii rosii au obtinut si ei o victorie, in partida cu Huddersfield, de pe teren propriu, scor 2 la 0. Lukaku si Alexis Sanchez au marcat.

A fost primul gol pentru Alexis Sanchez, in tricoul noului club. Manchester United are 56 de puncte la activ. Lidera Manchester City are 69 de puncte.