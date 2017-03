Tunarii, umiliti de bavarezi in Liga Campionilor - episodul 2: Bayern Munchen a batut-o pe Arsenal, iar Real pe Napoli, exact cu acelasi scor ca si in tur - VIDEO

“ Cerem demisia lui Wenger! Locul 4 nu e trofeu! ”

Inainte de meciul cu Bayern, cateva sute de fani ai echipei Arsenal s-au plimbat langa stadion cu pancarte pe care au scris mesaje conducerii clubului, cerand sa nu-i ofere un nou contract lui Wenger si sa-l demita. Antrenorul francez nu s-a lasat deranjat de proteste.

Arsene WENGER, ANTRENOR ARSENAL LONDRA: “ Sunt aici pentru a vorbi despre fotbal, nu despre viitorul meu. ”

Arsenal, care a pierdut meciul tur, scor 1 la 5, a avut un nou cosmar aseara. Walcott a marcat primul gol, insa, dupa pauza, arbitrul a dictat penalty in poarta gazdelor pentru un fault in careu al lui Koscielny. Fundasul a vazut mai intai cartonasul galben, insa, in cateva secunde, dupa discutii cu asistentul sau, arbitrul si-a schimbat decizia si i-a aratat pe cel rosu. Ramasa in zece oameni, Arsenal a fost spulberata. Lewandowski a transformat penalty-ul, apoi Robben si Douglas Costa au marcat cate o data, iar Vidal a reusit dubla. 5 la 1 si Bayern Munchen e in sferturile Ligii Campionilor.

Carlo ANCELOTTI, ANTRENOR BAYERN MUNCHEN: “ Penalty-ul a scos presiunea de pe umeri noştri şi am început să jucăm cu un om în plus, am marcat multe goluri, dar, sincer, rezultatul nu corespunde jocului. ”

In sferturile Ligii Campionilor a avansat, aseara, si Real Madrid. Galacticii au repetat si ei scorul din tur si s-au impus pe terenul formatiei Napoli cu 3 la 1. Mertens a marcat pentru gazde, iar, dupa pauza, a deviat in propria poarta lovitura lui Sergio Ramos. Fundasul spaniol a inscris si el, iar ultimul gol i-a apartinut lui Morata.

Zinedine ZIDANE, ANTRENOR REAL MADRID: “Cred că toată echipa e de vină că nu a început bine meciul, dar asta a fost doar prima repriză. În repriza secundă, toţi au jucat bine. ”

Astazi, in alte doua meciuri din optimile Ligii Campionilor, PSG va da piept cu FC Barcelona, iar Borussia Dortmund va juca cu Benfica.