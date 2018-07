Turneul de tenis al tinerelor talente din Moldova a ajuns la final. Vasile Dontu a devenit campion in categoria seniori, la campionatul desfasurat la Chisinau - VIDEO

Dupa ce l-a invins, ieri, pe Kirill Snitari, astazi Vasile Dontu a jucat marea finala cu fratele acestuia, Ilie. A fost un meci dominat de Dontu, care s-a miscat mai bine pe teren si a profitat de erorile adversarului. 6 la 0 si 6 la 3 pentru Dontu, care a devenit campionul turneului, in categoria seniori, si a smuls si premiul de 3 mii de lei.

Vasile DONTU, TENISMEN: "Meciul a fost uimitor de usor. Am jucat foarte bine, am fost concentrat pe toata durata partidei. Mi-a iesit totul."

Ilie SNITARI, TENISMEN: "Vasile a jucat perfect astazi. Eu am incercat, in setul doi, sa fac tot ce imi sta in puteri, dar nu mi-a iesit. Nu e nimic grav."

La senioare, campioana a devenit Elvira Juravliova. Turneul a inclus nu mai putin de 8 categorii de varsta si a avut peste 150 de sportivi participanti. Cei mai buni au obtinut trofee, diplome si premii banesti.

Ceslav CIUHRII, PRESEDINTE FTM: "De fapt, asta face spectacolul – cand vin jucatorii si dau totul pe teren, arata tot ce au invatat cu antrenorii."

Tenismanii moldoveni, din categoria juniori, urmeaza sa participe la Campionatul European, ce va avea loc la Moscova.