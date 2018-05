Turneul global de fotbal 5 la 5 - Neymar Jr's Five a ajuns si la Chisinau. Zeci de amatori, dar si profesionisti au participat la etapa locala a competitiei - VIDEO

32 de echipe de amatori s-au adunat astazi in capitala la unul dintre cele mai mari turnee de fotbal 5 la 5 din lume, Neymar Jr's Five. Competitia organizata de starul brazilian in peste 60 de tari de lume are niste reguli neobisnuite.

Un meci dureaza 10 minute sau pana cand una dintre echipe nu mai are jucatori pe teren, deoarece de fiecare data cand una dintre formatii marcheaza, cealalta pierde un jucator. Nu exista portari si trebuie sa-i invingi pe toti.

"Ne-a parut interesanta intentia de anul trecut si am decis sa participam si anul acesta. Mai ales ca in an am fost in ultimul act, dar am pierdut. Vrem sa depasim ceea ce am facut anul trecut."

"O zi frumoasa de sambata. Zic, sa strang baietasii si am venit sa jucam un fotbal asa dragut, frumos, fara accidentari."

La competitie a participat si un fost jucator de la nationala Moldovei, Sergiu Epureanu. Printre amatori s-au gasit si jucatori foarte tehnici. Un participant a decis sa-si sperie adversarii cu jongleriile sale cu mingea.

Constantin SANDU, PARTICIPANT: "Este o atmosfera buna. Prieteni, jucam fotbal. Sunt lucruri care plac tuturor amatorilor de fotbal."

In pauza dintre meciuri, doritorii au avut posibilitatea de a juca FIFA pe console. Premiul mare al turneului este posibilitatea de a juca impotriva lui Neymar, dar si o excursie la echipa brazilianului.

Pentru a ajunge acolo insa, participantii din Moldova trebuie mai intai sa treaca de etapa locala de la Chisinau. Castigatorii de la noi se vor bate pentru accederea in etapa finala la Bucuresti. Anul trecut, competitia a fost castigata de o echipa din Romania.

Sergiu CARAUS, FONDATOR FC OLHIONIA: "Anul trecut am jucat in grupe contra viitoarei campioane. Am realizat un meci destul de bun. Am remizat pana in ultimele minute, 0-0, cu viitorii campioni mondiali. Fiecare echipa are sansa aici."

Si daca majoritatea viseaza la o intalnire cu Neymar, unii ii critica transferul la PSG.

"Tipul e bun, doar ca transferul asta al lui i-a lasat pe toti cu gura cascata. Imi place cum joaca, dar e cam fitos."

"Imi placea ca juca la Santos si a trecut la Barca. Acolo s-a facut un jucator bun datorita lui Messi. Acum, m-am cam dezamagit ca a plecat la PSG, dar nu-i pe asta."

"De vedeta. Totul pentru el si el e cel mai important."

Etapa locala de la Chisinau a turneului Neymar Jr's Five continua si maine. Finala Mondiala a competitiei se va desfasura pe 21 iulie, in Brazilia.