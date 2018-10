Ucraina a egalat in meciul cu Italia. Nationalele celor doua tari au remizat intr-un meci amical jucat in orasul Genova, scor 1 la 1 - VIDEO

Primul gol al meciului a fost inscris in minutul 55. Atacantul italian Federico Bernardeschi a reusit sa marcheze spectaculos in poarta echipei adverse. Italia a condus doar 7 minute. Mijlocasul ucrainenilor, Ruslan Malinovsky a marcat primul sau gol pentru echipa nationala, cu un sut de senzatie.

Ucrainenii au avut ocazii de a castiga meciul, iar cea mai mare a ratat-o acelasi Malinovsky. 1 la 1 a fost si scorul final.

Echipa italiana a castigat doar un meci din ultimele 10. Partida a avut si un moment special – in minutul 43 a fost intrerupta, iar fanii si jucatorii au aplaudat in memoria celor 43 de persoane care au decedat in urma prabusirii podului de la Genova, din luna august.