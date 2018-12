Ultima Gala K1 din acest an promite a fi una de foc. Luptatori din Moldova, Maroc, Turcia sau Belarus vor iesi in ring pentru a demonstra ca sunt cei mai buni - VIDEO

Dmitrii Sirbu a fost la un pas de a se lua la bataie cu Stanislav Renita. Lupta lor pare a fi cea mai asteptata la Gala K1 de maine, mai ales ca Sirbu este ofiter al Armatei Nationale, iar Renita – angajat al Brigazii de Politie cu Destinatie Speciala Fulger.

Dmitrii SIRBU, LUPTATOR K1 MOLDOVA: “A fost o tensiune, care a explodat in timpul conferintei de presa, dar a fost ceva interesant.”

Stanislav RENITA, LUPTATOR K1 MOLDOVA: “Tensiunea creste. Emotiile sunt la maxim. Probabil, s-a adunat multa energie in etapa de pregatire.”

Sirbu si Renita vor lupta pentru centura de campion FEA in categoria de 65 de kilograme. Intr-un alt duel, Nicolae Caraus, care revine in ring dupa mai mult de un an, va da piept cu Janu da Cruz, din Guineea, supranumit Hannibal.

Nicolae CARAUS, LUPTATOR K1 MOLDOVA: “Poate pentru altii a parut rau, pentru mine nu, macar cat ii de fioros el, cu masca lui.”

Janu DA CRUZ, LUPTATOR K1 GUINEEA: “Este foarte bun. Nu pot spune nimic. E foarte puternic. Cred ca e stilul meu. Ambii suntem agresivi.”

Tot maine, moldoveanul Alexandru Burduja va lupta in cadrul turneului-piramida al categoriei de 95 de kilograme si va da piept, in semifinale, cu turcul Gokhan Gedik. In cealalta semifinala, rusul Mihail Tiuterev il va intalni pe marocanul Samir Boukhidous.

Dorin DAMIR, PRESEDINTELE FEA: “Cred ca cele mai mari sanse are Tiuterev, dupa rating. Ceilalti 3 sunt cam egali.”

In total, Gala FEA va include 15 lupte. Acestea se vor desfasura la Sala Polivalenta din capitala.