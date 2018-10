Ultima ora! Khabib, in razboi cu UFC-ul dupa scandalul de la meciul cu McGregor! Mesajul dur al rusului: "Voi pleca din companie daca faceti asta!"

Noul campion UFC la categoria lightweight, Khabib Nurmagomedov, a reusit cea mai importanta victorie din cariera weekendul trecut dupa ce l-a facut sa cedeze pe Conor McGregor in runda a 4-a. Sportivul nascut in Dagestan este insa in pericol de suspendare dupa incidentele care au avut loc dupa lupta cand a sarit din cusca si s-a luat la bataie cu Dillon Danis, partenerul de antrenament al lui McGregor.

Comisia Atletica i-a blocat bursa lui Khabib, cel care risca si o amenda, dar si o suspendare. Khabib a avut astazi un mesaj dur pentru UFC dupa acest scandal ce a dus la concedierea a 2 membri ai staff-ului lui Khabib: "As vrea sa ma adresez UFC-ului. De ce nu a fost nimeni dat afara dupa ce echipa lui a atacat autobuzul si a ranit persoane? Puteau sa omoare pe cineva atunci, de ce nu a spus nimeni nimic dupa ce mi-a fost insultata tara, religia, familia?



De ce trebuie pedepsita echipa mea cand ambele tabere s-au luptat? Daca spuneti ca eu am inceput, nu sunt de acord, eu am incheiat ceea ce s-a inceput. In orice caz, pedepsiti-ma pe mine, Zubaira Tukhugov nu a avut nimic de-a face cu asta. Daca voi credeti ca voi ramane tacut, va inselati. I-ati anulat meciul lui Zubaira si acum vreti sa renuntati la el pentru ca l-a lovit pe Conor. Insa nu uitati ca a fost Conor cel care l-a lovit pe fratele meu primul, uitati-va la video.

Daca decideti sa-l dati afara, sa stiti ca ma pierdeti si pe mine. Nu renuntam niciodata la fratii nostri in Rusia si voi merge pana la capat pentru fratele meu. Inca un lucru, puteti sa pastrati banii pe care i-ati blocat. Sunteti destul de ocupati cu asta, sper sa nu va ramana in gat. Noi ne-am aparat cu onoare si asta e cel mai important lucru. Intentionam sa mergem pana la capat" a scris Khabib.