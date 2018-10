Ultimul imparat a ajuns in finala Marelui Premiu al categoriei grele de la Bellator. Fiodor Emelianenko l-a invins pe Cheyla Sonnen printr-un knockout tehnic - VIDEO

Lupta dintre rusul Emelianenko si americanul Sonnen a fost una rapida, contrar asteptarilor fanilor care au venit la eveniment. Ultimul imparat a dominat din start duelul, iar apararea pasiva a lui Sonnen nu a mai contat.

Emelianenko l-a devastat pe adversar cu lovituri superbe si l-a invins prin knockout tehnic cu 15 secunde inainte de finalul primei runde. Astfel, rusul in varsta de 42 de ani a avansat in finala Grand Prix-ului de la Bellator.

Fedor Emelianenko va lupta in finala, in ianuarie, la Los Angeles, unde il va intalni pe americanul Ryan Bader. Emelianenko si-a reluat cariera in MMA in 2015. De-a lungul carierei sale, rusul a petrecut 44 de lupte, din care 38, le-a castigat.