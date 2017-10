Ultimul loc in grupa si doar 2 puncte acumulate. Ionita: "Au fost si meciuri foarte slabe", Epureanu: "O campanie nereusita pentru noi", Dobrovolschi: "Cum joaca echipa mie imi place” - VIDEO

Igor DOBROVOLSCHI, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: “Sunt aici deja a doua oara, iar daca sa fiu sincer, am primit mai multa placere din munca depusa acum, decat atunci cand eram pe locul 37 in lume. Singurul lucru prost acum este rezultatul. Cum joaca echipa, cum doreste sa joace, mie imi place.”

Artur IONITA, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI: “Au fost si meciuri foarte slabe din partea noastra, dar in meciurile cu Tara Galilor si cu Irlanda am demonstrat ca totusi putem plasa cuvantul nostru in teren.”

Nationala Moldovei a ocupat ultima pozitie in grupa D, reusind doar 2 remize impotriva selectionatei Georgiei. Tricolorii au primit 23 de goluri in cele 10 meciuri, marcand doar 4. Cea mai categorica infrangere Moldova a suferit-o in Tara Galilor, scor 0 la 4.

Alexandru EPUREANU, CAPITAN NATIONALA MOLDOVEI: “Din pacate, o campanie nereusita pentru noi. Sper ca o sa facem fiecare dintre noi, fostbalistii care am jucat in aceasta campanie, concluzii si sper ca pentru campania urmatoare o sa putem face un rezultat mai bun. ”

Radu GINSARI, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI: “Moldova niciodata nu s-a calificat la Campionatul European, la Campionatul Mondial. Sa spun acum ca am fost mai buni sau mai rai decat alte generatii sau decat in alte preliminarii, nu stiu. Cred ca am fost la acelasi nivel. Poate, dupa mine, am inceput sa jucam mai mult fotbal.”

Nationala Moldovei ocupa locul 156 in cel mai recent clasament FIFA. Tricolorii nu s-au mai impus intr-un meci oficial din 2013.