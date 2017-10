Ultimul meci pentru selectionata Moldovei, in campania preliminara pentru Campionatul Mondial din 2018. Tricolorii vor intalni maine selectionata Austriei pe stadionul Zimbru - VIDEO

Igor DOBROVOLSCHI, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: “Va fi asa cum va dori poporul. Daca va dori ca eu sa plec, voi pleca. Daca va dori sa raman, voi ramane.”

Selectionerul Igor Dobrovolschi a declarat ca este multumit de jucatori, dar nu si de rezultate.

Igor DOBROVOLSCHI, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: “Nu-mi este rusine de munca mea, sunt multumit. Echipa arata un fotbal bun, organizat. Incearca, cel putin. Rezultatele… uneori nu am avut noroc, alteori am facut greseli sau am fost surclasati, dar am facut tot ce ne-a stat in puteri.”

Din lotul austriecilor vor lipsi 3 jucatori importanti.

Artur IONITA, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI: “Sunt sigur ca jucatorii convocati, care sunt in varsta de 18-19 ani vor fi cu mult mai motivati decat unii, pentru ca vor avea nevoie sa demonstreze antrenorului ca merita sa fie convocati si sunt sigur ca vor fi si mai motivati decat ceilalti.”

In tur, Moldova a fost invinsa cu 0 la 2. Partida de maine se va disputa pe stadionul Zimbru, de la 21:45.