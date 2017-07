Umilinta fara egal. Glasgow Rangers a fost eliminata inca in primul tur preliminar de Europa League - VIDEO

Reveniti in cupele europene dupa o pauza de 6 ani, scotienii de la Glasgow Rangers au fost eliminati inca in primul tur preliminar de Europa League. Echipa a cedat cu 0 la 2 in fata celor de la Progres Niederkorn.

Ocupanta locului 4 din sezonul precedent al Campionatului Luxembourgului a fost invinsa in tur cu 0 la 1, insa in returul de acasa a reusit sa dea lovitura. Gazdele au inscris de 2 ori in 9 minute si au produs surpriza serii.

Glasgow Rangers are 54 de titluri castigate in Scotia. Dacia, Milsami si Zaria vor evolua maine in primul tur preliminar din Europa League.