Umilinta istorica pentru Barca. Catalanii au fost batuti mar pe stadionul celor de la PSG in optimile Ligii Campionilor - VIDEO

In ziua in care a implinit 29 de ani, Angel Di Maria si-a facut un cadou de neuitat. Argentinianul a deschis scorul pe Parc des Princes in meciul contra celor de la Barcelona cu o executie fantastica din lovitura libera, la care portarul catalanilor nu a putut face nimic.

La pauza, PSG a condus cu 2 la 0, dupa ce Draxler a marcat. In repriza secunda, acelasi Di Maria a mai inscris o bijuterie de gol, reusind dubla. Un alt sarbatorit al zilei, Edinson Cavani a stabilit scorul final de 4 la 0 pentru PSG, iar Barcelona poate conta doar pe o minune in returul din martie din optimile Ligii Campionilor.

Unai EMERY, ANTRENOR PSG: “ Astăzi sunt fericit, e clar, deoarece cred că echipa a jucat superb, ca un colectiv, cu un spirit puternic.”

Dupa meci antrenorul Barcelonei a spus ca PSG a fost echipa mai buna si crede ca diferenta s-a facut prin atitudine si ca isi asuma intreaga responsabilitate pentru esec. Luis Enrique spera totusi intr-un miracol in returul de pe Camp Nou.

Luis ENRIQUE, ANTRENOR FC BARCELONA: “ Trebuie să marcăm 4 goluri, chiar 5, dar repet – încă putem visa la ceea ce le putem face adversarilor.”

Umilinta suferita de Barca la Paris a starnit imaginatia internautilor, care s-au amuzat pe subiectul dat.

In celalt meci de aseara, Benfica a trecut la limita acasa de Borussia Dortmund, scor 1 la 0. Singurul gol al partidei a fost reusit de Mitroglou in debutul reprizei secunde. Borussia putea egala, insa Aubameyang a ratat din penalty. Optimile Ligii Campionilor continua si in aceasta seara cu meciurile dintre Bayern Munchen - Arsenal si Real Madrid - Napoli.