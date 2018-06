Umilinta totala pentru Germania la Campionatul Mondial. Actuala detinatoare a titlului a fost eliminata rusinos de la competitie - VIDEO

Germania a cedat surprinzator aseara in fata Coreei de Sud, scor 0 la 2. Dupa 90 de minute fara gol, asiaticii au dat lovitura in prelungiri. Kim Younggwon a inscris in minutul 93.

Germanii s-au aruncat in atac, iar portarul Neuer a parasit poarta in incercarea disperata de a mai salva ceva. Coreea de Sud a inchis jocul in minutul 96, cand Son a marcat dupa un contraatac.

S-a incheiat 2 la 0, iar Germania paraseste pentru prima oara in istorie Campionatul Mondial dupa faza grupelor. In celalalt meci, Suedia a trecut cu 3 la 0 de Mexic. In play-off, Suedia intalneste Elvetia, iar Mexic va juca impotriva Braziliei in optimi.