Umilinta totala pentru Marius Sumudica, in Turcia. Echipa sa a pierdut un meci, iar antrenorul roman s-a suparat foc pe jucatori - VIDEO

Marius SUMUDICA, ANTRENOR KAYSERISPOR: “Eu nu beau, nu fumez si nu pierd noptile la femei. Ma dedic totalmente fotbalului. Sunt o persoana onesta, care nu vrea sa castige banii care nu-i merita.”

Sumudica are un salariu de 400 de mii de euro pe an, la Kayserispor. El a recunoscut ca, acum cateva luni, a refuzat o oferta uriasa, de la un alt club.

Marius SUMUDICA, ANTRENOR KAYSERISPOR: "In noiembrie anul trecut, am avut o oferta de munca din Qatar, cu un salariu de 2 milioane de euro pe an. Puteam sa castig de 5 ori mai mult decat aici, dar nu am plecat. Am caracter. ”

Kayserispor a fost zdrobita pe teren propriu de Fenerbahce, scor 0 la 5. Soldado a inscris doua goluri. Cel mai frumos gol al serii, insa, a fost marcat de Chahechouhe.

Dupa pauza, Fener a inscris alte doua goluri. Portarul lui Kayserispor a fost consolat de fani, la final. Kayserispor ramane pe locul 7, in Superliga Turciei. Fenerbahce o devanseaza cu 10 puncte si se afla pe a patra pozitie, ultima care duce in cupele europene.