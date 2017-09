Umilinta totala pentru Nationala Moldovei in preliminariile Campionatului Mondial feminin. Au incasat 17 goluri, insa nu au inscris niciunul - VIDEO

Dupa esecul cu 0 la 5 in meciul cu Italia, nationala feminina de fotbal a Moldovei a suferit o infrangere mult mai rusinoase. Tricolorele au cedat cu 0 la 12 in fata selectionatei Belgiei. Gazdele au inscris de 5 ori in prima repriza, iar Tessa Wullaert a reusit hat-trick-ul dupa 45 de minute.

Cosmarul nationalei noastre a continuat si in partea secunda. Belgiencele au mai marcat de 7 ori, iar scorul final de 12 la 0 a venit dupa un autogol. Moldova ocupa ultima pozitie in grupa a sasea preliminara a Campionatului Mondial feminin din 2019. In urmatoarea partida, Moldova va intalni nationala Portugaliei.