Umilite la ele acasa. Nationala feminina de junioare a Moldovei a cedat cu 0 la 9 in fata Frantei - VIDEO

Tricolorele s-au vazut conduse inca din minutul 12, iar pana la pauza scorul era deja de 0 la 3. Franta a dominat total si repriza secunda si a marcat alte 6 goluri. In primul meci, Moldova a cedat cu 0 la 8 in fata Italiei. In urmatoarea partida din calificarile Campionatului European sub 19 ani, tricolorele vor intalni Insulele Feroe. Meciul se va disputa pe 22 octombrie.