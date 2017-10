Umiliti in fata a peste 80 de mii de spectatori. Liverpool a cedat pe Wembley in fata celor de la Tottenham in cel mai asteptat meci al etapei - VIDEO

Umiliti in fata a peste 80 de mii de spectatori. Liverpool a cedat pe Wembley in fata celor de la Tottenham in cel mai asteptat meci al etapei. Harry Kane i-a distrus pe cormorani cu o dubla si o pasa decisiva.



Harry Kane a ingenunchiat-o pe Liverpool in victoria lui Tottenham, scor 4 la 1. Dupa ce a deblocat tabela de marcaj, atacantul englez a dat si o pasa decisiva pentru Son Heung-Min. Cormoranii au redus din diferenta prin Salah, insa pana la pauza, Dele Alli a mai inscris o data pentru gazde.

In partea secunda, Kane a mai marcat o data si a devenit lider in topul golgheterilor din Premier League. 8 goluri in 9 meciuri a reusit Harry Kane in Premier League. Tottenham ocupa locul 3 in Premier League, fiind la egalitate de puncte cu Manchester United.