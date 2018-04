Un barbat, amendat pentru ca fuma in statie, s-a adresat in instanta. A cerut anularea sanctiunii pentru ca nu a fost anexata tigara la procesul-verbal - Bizlaw.md

Un barbat s-a adresat in instanta, nemultumit ca a fost amendat pentru ca fuma in loc public. Mai exact, in privinta barbatului a fost intocmit proces-verbal si a fost amendat cu 1.500 de lei pentru ca fuma la statia de vehicole de ruta, sub acoperia. Acesta a depus contestatie si a cerut anularea procesului-verbal, scrie Bizlaw.md