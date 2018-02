Un caine si stapanul sau fac show de senzatie, in pauzele meciurilor de baschet din NBA. Catelusul da dovada de talent deosebit in manevrarea unei mingi de baschet - VIDEO

Aceasta este faza de top pe care o face Scooby, un catel de rasa chihuahua. Astfel, dupa ce stapanul sau indeparteaza doua mingi de baschet, catelul se urca pe una dintre ele si rotind-o ajunge tocmai la cealalta. Trucul nu se incheia aici, intrucat el sare pe celalt balon pe care il roteste mai departe.

Scooby si stapanul sau, Christian, vin deseori la invitatiile echipelor de baschet din Statele Unite. Ultimul show l-au oferit in pauza unui meci gazduit de Philadelphia 76ers. Recent, Scooby si Christian au vizitat o partida a echipei Arizona Wildcats.

Christian Stoinev este un acrobat american, din statul Florida. El mai are un caine de rasa chihuahua pe nume Percy. Cu ambii patrupezi, barbatul a participat la cateva editii ale show-ului America’s Got Talent, dar si in emisinea cu versiune britanica.