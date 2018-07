Un copil din Moldova a insotit pe teren arbitrul principal al partidei dintre Portugalia-Uruguay la Mondial. A stat la doar cativa metri de Ronaldo. Totul, datorita unui concurs pe Facebook - VIDEO

Cristian Tabarcea a avut norocul sa se afle in grupul copiilor care a insotit brigada de arbitri pe terenul din Soci, la meciul dintre Portugalia si Uruguay. Chiar daca a avut emotii mari, pustiul spune ca a avut un dialog cu centralul meciului.

Cristian TABARCEA: "El m-a intrebat cum ma cheama. L-am intrebat si eu si mi-a spus ca il cheama Cesar. Apoi i-am urat succes, iar el mi-a multumit."

Chiar daca a stat la doar cativa metri de Ronaldo, Cristian recunoaste ca nu este fanul starului portughez.

Cristian TABARCEA: "Nu prea imi place deoarece nu este asa de modest ca alti fotbalisti. Eroul meu este Messi."

Cristian a stat la Soci 4 zile, timp in care a avut ocazia sa viziteze orasul, dar si sa intre in febra mondialului. Cristian este si el fotbalist. Chiar daca acum este in vacanta la scoala unde practica acest sport, pustiul nu pierde timpul si se pregateste suplimentar.

Cristian TABARCEA: "N-am obosit, nici nu o sa obosesc. In fiecare zi ies pe afara cu mingea, jonglez, fac fente."

Vlad AGA, ANTRENOR: "I-a dat un imbold pentru a munci in continuare, ceea ce ma ajuta si pe mine."

Felicia TABARCEA, MAMA: "Eu as opta mai mult pentru invatamant, pentru ca fotbalul, tot stiu, ca nu prea este la nivel in Moldova, dar speram ca el isi va realiza scopul propus de el."

Unii dintre colegii de echipa au ramas uimiti cand l-au vazut pe Cristian la televizor.

"Eu nu stiam ca el va pleca la asa meci. Doar cand l-am vazut la televizor am inteles ca el a plecat. M-am gandit ca el e foarte bun, de asta l-au luat."

Pustiul de 11 ani este atacant si isi doreste sa revina la mondial ca fotbalist si sa califice Moldova la turneul final.

Cristian TABARCEA: "Vreau sa tin si eu asa copiii de mana. Sa ies si sa uimesc o tara intreaga si nu doar o tara intreaga, o lume intreaga."

Campionatul Mondial din Rusia se incheie pe 15 iulie. Moldova nu s-a calificat niciodata la un turneu final.