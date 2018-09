Un fost atacant, arestat dupa ce a contactat Mafia Ruseasca pentru un asasinat

Vladimir Tumaev este un rus cunoscut pentru trecutul sau ca fotbalist, dar si pentru afacerile pe care le intreprinde in Rusia. Acesta a jucat in cariera sa la FC Soyuz, o echipa ce a stat mai mult in liga a 2-a din Rusia, pentru care a bifat peste 200 de meciuri.

Acesta a stabilit si un record in 2005, dupa ce a dat gol la varsta de 58 de ani, 10 luni si 19 zile, fiind la acea data cel mai batran fotbalist profesionist din Europa care a dat gol, record ce e foarte probabil sa fie in vigoare si astazi.

Tumaev este de asemenea si un om de afaceri de succes, fiind directorul unei filiale a Gazprom, lucru ce i-a adus multi bani dar si dusmani. Acesta a fost arestat dupa ce a fost acuzat ca la inceputul acestui an a contractat Mafia Ruseasca pentru asasinarea unui alt barbat, cu care avea afaceri.

Conform presei din Rusia, Tumaev e la inchisoare si asteapta sentinta in procesul sau de tentativa de asasinat.