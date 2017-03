Un fost jucator de la Manchester United a inscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului in Campionatul Frantei - VIDEO

Venit in iarna la Olympique Lyon de la Manchester United, Memphis Depay face spectacol in campionatul Frantei. A stabilit scorul final de 4 la 0 in meciul contra celor de la Toulouse cu o executie de poveste de la mijlocul terenului. Olandezul a semnat dubla in meciul de aseara.

Dupa victoria de ieri, Olympique Lyon ocupa locul 4 in Campionatul Frantei. Pe 2 se afla PSG. Parizienii au trecut peste cosmarul de saptamana trecuta din Liga Campionilor si au invins la limita formatia Lorient, scor 2 la 1. Nkuku a inscris cel mai frumos gol al partidei.

In urmatoarea etapa Paris Saint-Germain primeste vizita celor de la Olympique Lyon.