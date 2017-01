Aflat in vacanta la Napoli, Gheorghe Anton a facut pasul cel mare. La 00:00 mijlocasul celor de la Zimbru si-a cerut iubita in casatorie dupa 7 ani de relatie. Fotbalistul a creat o atmosfera de poveste, iar Alina, viitoarea sotie a lui Anton a spus da. In varsta de 23 de ani, Gheorghe Anton evoleaza la Zimbru Chisinau din sezonul 2011-2012, iar in actuala stagiune a inscris un gol.