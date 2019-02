Un fotbalist moldovean a fost intampinat la noua sa echipa cu mai multa pompa chiar si decat Cristiano Ronaldo la Juventus. Petru Racu a semnat cu Neftchi Baku - VIDEO

Transferul lui Petru Racu de la Sheriff Tiraspol la Neftci Baku a fost anuntat azi dimineata. In clipul video publicat pe canalul de Youtube al formatiei din Azerbaijan, moldoveanul apare intr-o tinuta stilata, plimbandu-se pe strazile din Baku cu fularul noii sale echipe. Fundasul in varsta de 31 de ani nu a mai prelungit acordul cu gruparea tiraspoleana si, fiind liber de contract, s-a alaturat lui Neftchi.

Fotbalistul va petrece in capitala Azerbaijanului urmatoarea jumatate de sezon.

Petru Racu este unul dintre cei mai valorosi jucatori moldoveni din ultimul deceniu. El a bifat 48 de meciuri in tricoul selectionatei Moldovei. De-a lungul activitatii sale sportive, el a cucerit de trei ori titlul de campion al Moldovei, de doua ori in componenta lui Sheriff si o data impreuna cu Milsami.

In 2004, fundasul a fost desemnat cel mai bun tanar jucator moldovean al anului. De asemena, o buna parte a carierei, Racu a petrecut-o in Suedia. Acolo, in componenta lui Norrkoping, a cucerit titlul de campion si in doua cazuri a fost desemnat jucatorul anului al acestei echipe.

Tot acolo, Petru a cunoscut-o pe sotia sa, Mix Haxholm, o vedeta din lumea modelling-ului. Mix este de origine tailandeaza, iar in anul 2003, a fost desemnata cea mai frumoasa femeie din aceasta tara.