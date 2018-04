Capitanul celor de la FC Porto, Hector Herrera, a inscris unicul gol in duelul cu Benfica, chiar inainte de finalul partidei. Gratie victoriei, dragonii au urcat pe prima pozitie in campionatul Portugaliei, avand 76 de puncte. Urmatoarea clasata, Benfica, are 74 de puncte acumulate.