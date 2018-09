Un grup de cercetatori in fotbal a analizat preturile jucatorilor de top, transferati in aceasta vara: Cristiano Ronaldo costa cu 11,5 milioane de euro mai mult decat suma platita de Juventus echipei Real Madrid - VIDEO

Grupul de cercetatori in fotbal a Centrului International pentru Studii Sportive din Elvetia a facut doua clasamente noi - al diferentelor dintre sumele platite de cluburi pentru jucatori si preturile reale ale acestora. Analiza a fost facuta in baza varstei, performantelor din ultima perioada, pozitiei in teren si a altor criterii.

Astfel, marea lovitura a dat-o Real Madrid, care a platit echipei Chelsea Londra pentru portarul Thibaut Courtois aproape 40 de milioane de euro. Pretul jucatorului este, potrivit grupului de cercetatori, de peste 62 de milioane.

Totodata, Real Madrid l-a vandut pe Cristiano Ronaldo la Juventus pentru 105 milioane de euro, insa portughezul costa mai scump – 116,5 milioane. In celalalt clasament, al sumelor exagerate platite pentru jucatori, lidera este Chelsea, care a platit formatiei Athletic Bilbao 80 de milioane de euro pentru portarul Kepa. Pretul real este cu mult mai mic – 35,3 milioane.