Un inceput de vis s-a transformat intr-un dezastru. Universitatea Cluj a condus cu 3 la 0 in partida cu Astra, in Cupa Romaniei - VIDEO

Un meci care a avut un inceput de vis, dar s-a transformat intr-un dezastru. Universitatea Cluj a condus cu 3 la 0 in partida cu Astra, in Cupa Romaniei, dar oaspetii au revenit incredibil si au intors scorul. Faza saptamanii, in fotbal, vine de la doi jucatori ai echipei din Giurgiu.