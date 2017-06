Un inceput splendid pentru nationala Moldovei de tenis la Fed Cup. Echipa noastra a castigat cu 3 la 0 duelul cu Mozambic - VIDEO

Nationala Moldovei a intalnit, astazi, formatia din Mozambic, care este cotata cu ultima sansa la turneul grupei a III-a euro-africane din Fed Cup. Fetele din echipa noastra s-au descurcat de minune. La proba de simplu, Vitalia Stamat si Daniela Ciobanu si-au castigat meciurile, in 2 seturi, iar la dublu, Alexandra Perper si Gabriela Porubin nu le-au dat nici o sansa tenismenelor adverse. 6 la 1 si 6 la 0 si victoria Moldovei a fost completa.

Alexandra PERPER, TENISMENA NATIONALA MOLDOVEI: “ Am sperat la asta, dar, oricum, de fiecare meci ne pregăteam serios şi eram gata să luptăm până la capăt. ”

Gabriela PORUBIN, TENISMENA NATIONALA MOLDOVEI: “ Mereu este obiectivul sa ne calificam. Sunt meciuri grele care ne asteapta, in urmatoarele zile. ”

Andrei ANDREEV, CAPITAN NATIONALA MOLDOVEI: “ Nu a fost cel mai puternic adversar, aşa că, ce am planificat astăzi, a fost făcut. Fetele sunt bravo. ”Pentru multe tenismene tinere, turneul organizat de Moldova este o sansa de afirmare.

Erica MCINTOSH, MEMBRU FEDERATIA INTERNATIONALA DE TENIS: “ Este o oportunitate imensă pentru ele să joace pentru ţara sa, în echipă, deoarece, de multe ori, tenismenele nu au această şansă, pentru că joacă singure la turnee.”

In total, 16 echipe evolueaza la turneul zonei a 3-a euro-africane din Fed Cup, desfasurat la Chisinau. Nationala Moldovei urmeaza sa joace cu Algeria si Maroc.

Castigatoarea grupei se va califica in play-off, iar acolo, in cazul victoriei, va obtine biletul de promovare in grupa a II-a valorica a competitiei