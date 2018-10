Un joc de rasul gainilor intr-un meci din campionatul Statelor Unite. In partida dintre Minnesota si Colorado, jucatorii echipei oaspete au ratat poarta de cateva ori la rand, starnind hazul suporterilor - VIDEO

In primele minute ale meciului, jucatorii echipei Colorado au fost protagonistii unei faze ca-n comedii. Au trimis 4 suturi in spatiul portii, dar nu au reusit sa inscrie. De doua ori a blocat portarul si de doua ori – fundasii. Cei de la Colorado au fost mai norocosi, dupa pauza si au castigat, totusi, partida cu Minnesota, din campionatul Statelor Unite, scor final 2 la 0. Yannick Boli si Niki Jackson au marcat golurile.

In ciuda victoriei, Colorado Rapids ocupa locul 11 in cadrul Conferintei de Vest, penultimul. Minnesota se afla pe pozitia a 9-a. In play-off se vor califica doar primele 6 echipe.