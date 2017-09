Un jucator de baseball a dat jos chipsurile unui suporter in incercarea de a prinde mingea, insa, si-a reparat greseala: i-a cumparat o alta portie chiar in timpul meciului - VIDEO

Americanul, care evolueaza in principalei ligi de baseball din SUA a intrat in multimea de spectatori ce urmareau partida in timpul meciului pentru a salva o minge. Din viteza, acesta a dat jos mancarea unui fan situat aproape de teren.

Sportivul nu a vrut sa-si lase fanul suparat. Peste cateva minute a venit cu o noua portie de chipsuri pentru suporter si a facut o poza cu el. Echipa jucatorului marinimos s-a impus in cadrul meciului.