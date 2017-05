Un jucator din Statele Unite ale Americii a evoluat timp de un an pentru o echipa de la noi. Ce spune despre Moldova: "Am mancat multi coltunasi" - VIDEO

Jordan Buhler a evoluat in acest sezon pentru formatia Admirals. Are 26 de ani si este licentiat in stiintele educatiei. In Statele Unite , acesta a evoluat pentru echipa Universitatii din Oregon unde a invatat 5 ani. In Moldova a decis sa vina pentru o noua experienta.

Jordan BUHLER, BASCHETBALIST “În primul rând, am venit aici pentru a ajuta baschetul din Moldova să crească. Vreau să cresc ca personalitate, vreau să încerc orice. Vreau să le dau altor oameni din experienţa, care poate nu au aceleaşi oportunităţi pe care le am eu.”

Pentru a se adapta mai usor, Jordan a locuit impreuna cu un coleg de echipa.

Eugeniu POGORELOV, BASCHETBALIST ADMIRALS “Pozitivismul său, fericirea lui este molipsitoare. Chiar dacă ai comis o greşeală, poţi fi sigur că el te va încuraja şi te va sfătui cum să faci totul mai bine. Îmi place foarte mult să joc in aceeaşi echipă cu el.”

Pe langa ospitalitatea oamenilor de la noi, Jordan a ramas incantat si de bucatele moldovenesti.

Jordan BUHLER, BASCHETBALIST “Am mâncat mulţi colţunaşi. Sunt buni, mi-au plăcut. Sucul de struguri este bun, mămăliga. Îmi place mămăliga.”





Cat despre fetele de la noi...

Jordan BUHLER, BASCHETBALIST “Nu pot să comentez asta. Am prietenă în Statele Unite, dar sunt frumoase.”

Baschetbalistul american a intalnit si unele dificultati in Moldova.

Jordan BUHLER, BASCHETBALIST “Toţi oamenii de aici au nume ca Saşa, Paşa, Eugen, Jenia. Oamenii din Statele Unite nu au aşa nume. E greu pentru mine să pronunţ aceste nume.”

Jordan Buhler a fost unul dintre cei mai buni jucatori la Admirals, iar echipa sa a incheiat sezonul pe locul 4. In Statele Unite acesta spune ca vrea sa-si continue studiile in domeniul educatiei.