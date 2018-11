Un jurnalist britanic a fost lovit in spate de o minge in direct. Acesta prezenta ultimele noutati din tabara echipei Manchester United de la antrenament.

"Pogba a venit, i-a imbratisat pe toti, a dat mana cu Jose Mourinho, l-a atins pe spate pe antrenorul lui Manchester United. Iar eu, daca fac un pas intr-o parte, iata ca sunt lovit de o minge. Cred ca jucatorii deja au observat ca suntem in direct, la antrenament. "

Marcus Rashford a trimis un sut in directia jurnalistului, de la peste 30 de metri. Cameramanul l-a anuntat despre pericol, reporterul s-a ferit, insa oricum a fost lovit in spate. Manchester United va juca pe terenul echipei Juventus, in Liga Campionilor, in aceasta seara.