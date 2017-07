Un meci de infarct intre Tottenham si AS Roma. Italienii au smuls victoria impotriva englezilor la ultima faza a meciului - VIDEO

Roma a reusit o victorie spectaculoasa in fata celor de la Tottenham, scor 3 la 2. Italienii au inceput sigur si au condus pana in minutul 70 cu 2 la 0. Finalul partidei le-a dat emotii mari celor de la AS Roma. Tottenham a inscris 2 goluri in 4 minute, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj.

Italienii au raspuns imediat. Au inscris la ultima faza a meciului si au bifat primul succes la International Champions Cup.

Cu acelasi scor, 3 la 2, s-a impus si Bayern Munchen in fata londonezilor de la Chelsea. Nemtii si-au demonstrat clasa inca in debutul partidei.

Au inscris de 3 ori in primele 26 de minute. Chelsea si-a revenit abia pe finalul reprizei, cand Alonso a invins portarul bavarezilor cu un sut in forta. Scorul final de 2 la 3 a fost stabilit de Batshuayi. Maine, Bayern Munchen va intalni formatia Inter Milan.