In prima repriza a meciului dintre Real Salt Lake si Vancouver Whitecaps a inceput a ninge. In scurt timp, terenul a fost acoperit de zapada, iar gazdele au reusit sa marcheze de 3 ori si sa invinga. Cei 17 mii de spectatori au ramas incantati de spectacolul de la meci. Real Salt Lake ocupa locul 8 in Conferinta de Vest a Campionatului Statelor Unite.