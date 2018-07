Un mic Roland Garros al lor. Tenismenii moldoveni lupta pentru glorie la un turneu pe zgura, din capitala, iar castigatorii vor obtine premii banesti de pana la 50 de mii de lei - VIDEO

Peste 100 de sportivi din toata tara au profitat de ocazia de a-si incerca fortele la un nou turneu de exceptie din Chisinau. Sunt tenismani in 8 categorii de varsta, baieti si fete, care joaca in probele simplu, dublu si dublu mixt. Astazi, in prima semifinala la seniori, Ilie Snitari l-a invins pe Alexandru Vitcov scor 4 la 6, 6 la 2 si 6 la 1.

Ilie SNITARI, TENISMEN: "Nu a fost un meci usor. Am jucat cu un adversar pe care nu l-am invins niciodata, pana acum. Am respectat tactica mea, nu cedam."

Adversarul sau din finala va fi Vasile Dontu, care a trecut, astazi, de Kiril Snitari cu 6 la 0 si 6 la 2.

Vasile DONTU, TENISMEN: "Nu ii permiteam adversarului sa isi faca jocul, marcam, jucam pana la capat fiecare minge. De asta si am castigat usor. "

Turneul se joaca pe zgura, atat de renumit prin Open-ul Frantei, ce are loc la Paris, asa ca tinerii tenismeni moldoveni pot sa viseze frumos.

Vasile DONTU, TENISMEN: "Putem sa spune si asa - este un mini Roland Garros. Participa multi jucatori foarte buni. Trebuie sa arati un tenis bun pe tot parcursul turneului, pentru a obtine un rezultat bun."

Finala categoriei seniori va avea loc maine. Fondul de premiere al turneului este de 50 de mii de lei. In concursul feminin, campioana a devenit Elvira Juravliova.