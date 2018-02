Un nord coreean, de 16 ani, ar fi incercat sa doboare un rival japonez la JO - VIDEO

Jong Kwang-bom, ultimul dintre cei 22 sportivi nord-coreeni intraţi în competiţie, a participat marţi în proba de 500 m, din care a fost însă descalificat după ce a căzut şi a agăţat un patinator japonez.



Coreea de Nord a încheiat fără niciun podium a 9-a sa participare la JO de iarnă.

I'm no short track speed skating expert.....but, how was the skater from North Korea not disqualified when he reached out & tried to trip the other guy after he fell? The officials allowed the race to restart then he tried to take everyone out. 🤣🥇💯 #Olympics #USA pic.twitter.com/XBj4r7oLTn