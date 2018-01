Un nou inceput, pentru selectionata Moldovei. Tricolorii se pregatesc intensiv de primele meciuri din 2018, sub comanda lui Alexandru Spiridon - VIDEO

Fotbalistii selectionatei Moldovei au mari sperante in noul an si se antreneaza zilnic, la baza de la Vadul lui Voda, pentru a-i demonstra lui Alexandru Spiridon ca merita sa fie in echipa. Pentru tricolori, urmeaza doua meciuri amicale, impotriva Coreei de Sud si Azerbaidjanului.

Alexandru DEDOV, MIJLOCAS SELECTIONATA MOLDOVEI: “Despre Coreea nu stiu prea multe, dar cu Azerbaidjan am mai jucat. E o echipa de nivelul nostru.”

Petru RACU, FUNDAS SELECTIONATA MOLDOVEI: “Echipe bune, insa, noi de ducem cu obiectivele noastre. Sper toti sa joace, un rezultat bun sa aducem. ”

In lot sunt si cateva nume noi. Dan Taras, Radu Rogac, Vitalie Damascan si fratii Macritchi pot debuta pentru nationala de seniori, in partidele urmatoare.

Valeriu MACRITCHI, SELECTIONATA MOLDOVEI: “Este o sansa foarte buna pentru noi, tineri jucatori. Trebuie sa ne mandrim cu asta. ”

Vitalie DAMASCAN, ATACANT SELECTIONATA MOLDOVEI: “Sunt fericit si, in acelasi timp, mandru, ca am ocazia sa reprezint tara. ”

Vitalie Damascan a venit la nationala dupa ce a semnat cu clubul italian FC Torino, pentru care va juca din vara.

Vitalie DAMASCAN, ATACANT SELECTIONATA MOLDOVEI: “Se poate de spus asa – un vis a devenit realitate. ”

Jucatorii sunt entuziasmati sa lucreze cu noul selectioner, Alexandru Spiridon.

Petru RACU, FUNDAS SELECTIONATA MOLDOVEI: “Se vede experienta care a avut-o. O mentalitate europeana si pregatirea e putin mai intensiva. ”

Valeriu MACRITCHI, SELECTIONATA MOLDOVEI: “Fotbalul pe care vrea sa ne transmita este unul european, deci la un nivel bun."

Moldova va juca impotriva Coreei de Sud pe 27 ianuarie, iar cu Azerbaidjanul – pe 30 ianuarie. Ambele meciuri amicale vor avea loc in Antalya.