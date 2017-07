Posmac a jucat 245 de meciuri pentru lupii galbeni. El a marcat 9 goluri in tricoul clubului, inclusiv in recentul Meci de Aur, cu Sheriff. Posmac a fost de 4 ori vicecampion al Moldovei, cu Dacia. El a fost desemnat de 2 ori cel mai bun fundas al tarii. Este al 7-lea transfer efectuat de Sheriff, in aceasta vara.