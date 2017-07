Un nou meci amical, castigat de Inter Milano. Italienii au invins-o pe Bayern Munchen, sco 2 la 0 - VIDEO

Eder, atacantul brazilian care joaca pentru selectionata Italiei, a deschis scorul in minutul 8. Bayern Munchen a raspuns prin cateva atacuri periculoase, insa cei care au inscris au fost din nou milanezii. O noua centrare, de aceasta data de pe banda stanga, l-a gasit pe acelasi Eder demarcat, in careu.

Bavarezii au jucat mai bine, in repriza secunda, insa golul nu a venit. Pana si fundasul lui Inter, Joao Miranda, a fost aproape sa inscrie in propria poarta. Inter a castigat meciul disputat in Singapore, din cadrul International Champions Cup.

Deja maine, nerazzurii vor da piept cu Chelsea, in ultima partida de la turneul din Asia.