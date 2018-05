Un nou meci dezamagitor pentru Mourinho si echipa sa. Manchester United a pierdut partida cu Brighton, scor 0 la 1 - VIDEO

Brighton a jucat inspirat in meciul cu Manchester United si a avut ocazii mari de gol. De Gea si-a salvat echipa in cateva randuri. Totusi, insistenta gazdelor a dat roade in minutul 57. Gross a marcat pentru 1 la 0.

Fundasul Marcus Rojo a scos mingea, dar reluarea video si tehnologia goal line au confirmat ca balonul a trecut linia portii cu toata circumferinta. In timpul ramas, Rashford, Lingard si Martial au ratat ocazie dupa ocazie. Manchester United a pierdut meciul si ramane pe locul secund in Premier League, avand cu 5 puncte mai mult decat rivala FC Liverpool.