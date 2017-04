Un nou meci fantastic facut de Nicolae Calancea in Liga 1. CS U Craiova a obtinut prima victorie din play-off - VIDEO

Un nou meci fantastic facut de Nicolae Calancea in Liga 1. Cu goalkeeper-ul moldovean in poarta, CS U Craiova a obtinut prima victorie din play-off. In celalt meci disputat ieri, Steaua a facut instructiune cu Astra Giurgiu, iar Denis Alibec a reusit 2 goluri si o pasa decisiva de poveste in fata fostei sale echipe.