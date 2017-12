Un nou meci modest pentru AC Milan. Echipa lui Gatusso a remizat pe terenul formatiei Fiorentina, scor 1 la 1 - VIDEO

Fiorentina a lovit prima, in meciul de astazi. Giovanni Simeone a profitat de o centrare buna de pe banda stanga si a inscris cu capul. AC Milan a raspuns dupa doar 3 minute, prin golul lui Calhanoglu.

1 la 1 si AC Milan ramane cu o singura victorie in ultimele 7 etape de campionat. Aseara, Napoli a castigat partida cu Crotone, scor 1 la 0. Hamsik a marcat golul. Napoli este lidera in Campionatul Italiei, cu 48 de puncte. Juventus are 44 de puncte, dar si un meci mai putin jucat.