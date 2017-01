Un nou pas gresit. Barcelona a remizat cu Villarreal si sunt abia pe locul 3 in La Liga - VIDEO

Leo Messi a adus un punct Barcelonei in meciul cu Villarreal, dupa ce a executat ca la carte o lovitura libera in ultimele minute ale meciului. Submarinul galben a deschis scorul in minutul 49, cand Sansone a finalizat un contraatact perfect al gazdelor.

Meciul a fost unul extrem de tensionat, iar arbitrul nu a dictat 3 penalty-uri pentru hands, doua dintre care urmau a fi acordate Barcelonei la scorul de 1 la 0 pentru Villareal. In minutul 94 gazdele au ramas in 10 oameni, dupa ce Costa a vazut al doilea cartonas galben. S-a incheiat 1 la 1, iar catalanii sunt pe locul 3 in La Liga, cu 35 de puncte. Real Madrid are 40 de puncte, dar si un meci mai putin disputat. Tot ieri, Celta Vigo a repurtat cea de―a saptea victorie din campionat, dupa ce a trecut acasa de Malaga, scor 3 la 1. Aspas a inceput recitalul gazdelor.

Wass a fost “eroul” meciului. A inscris atat contra adversarilor, cat si in propria poarta.

Dupa victoria de ieri, Celta Vigo ramane pe locul 9 in campionat, iar in urmatoarea etapa va intalni formatia Alaves.