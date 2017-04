Un nou tip de lupta in Moldova. Luptele Gro-Do fac senzatie printre tinerii. Cine este tanarul care a prezentat noul gen de sport - VIDEO

Gheorghe GROZAV, PRESEDINTE FEDERATIA GRO-DO: "Este un sport ce ajuta sa-ti dezvolti abilitatile fizice si promovezi modul sanatos de viata."

Moldoveanul a organizat si un seminar international unde oaspete a fost maestrul american Kwon. Punctul culminant a fost cand acesta a batut o tinta intr-o scandura cu mana goala. Odata cu prezentarea luptelor ce se bazeaza pe elemente din judo si karate, s-a infiintat si federatia de Gro-Do. Rectorul USEFS, Veaceslav Manolachi, a fost ales in calitate de presedinte de onoare al Federatiei. Primele lectii au avut loc in comuna Gratiesti acolo unde in jur de 90 de tineri au incercat noile tehnicii ale luptei.