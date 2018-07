Un nou trofeu pentru Radu Ginsari si Hapoel Haifa. Echipa moldoveanului a cucerit Supercupa Israelului, dupa un meci decis la penalty-uri - VIDEO

Hapoel Be'er Sheva, campioana Israelului, a a deschis scorul in minutul 24, in urma unui autogol. Hapoel Haifa, detinatoarea cupei, a egalat prin golul fundasului roman Gabi Tamas.

Jucatorul moldovean al echipei din Haifa, Radu Ginsari, a fost introdus in teren in minutul 56. Nu s-a mai marcat, insa, nici in timpul regulamentar, nici in overtime. S-a ajuns in seria loviturilor de departajare. Ginsari nu a fost printre jucatorii care au executat penalty-urile. In schimb, Gabi Tamas a facut spectacol.

Hapoel Haifa s-a impus cu 5 la 4 si a cucerit Supercupa Israelului in premiera. Pentru echipa lui Ginsari urmeaza meciul de joi, din turul 2 preliminar din Europa League, pe terenul formatiei islandeze Hafnarfjordur.