Un nou turneu important de tenis, la Chisinau. Tara noastra va fi gazda meciurilor campionatului mondial feminin, Fed Cup 2017 - VIDEO

Marina TAUBER, PRESEDINTE FTM: „Trebuie sa reintoarcem aceste competitii mari, mondiale, in tara noastra, in Chisinau. Ar fi bine sa iesim in zona a doua euro-africana, unde, eu cred ca echipa noastra are toate posibilitatile si trebuie sa fie. Avem la moment o echipa buna, mai multe jucatoare de tenis promitatoare si talentate. ”

Moldova va gazdui partidele din Fed Cup intre 12 si 18 iunie. In total, la turneu vor participa 21 de tari. In ultimii 2 ani, echipa noastra a fost, de fiecare data, la un pas de calificarea in grupa a doua valorica, fiind invinsa in play-off. Moldova a mai gazduit meciurile turneului Fed Cup in 2013.